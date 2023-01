"Pastor" que enganava e roubava idosos é preso no Rio

A Polícia Civil de Bonsucesso (21ª DP) prendeu, na tarde desta segunda-feira (02), o criminoso foragido Marcelo dos Santos Teixeira, de 45 anos. Ele é acusado de se passar por um pastor evangélico e roubar idosos na Zona Norte do Rio. A apreensão aconteceu na Rua Castelo do Piauí, no bairro de Guaratiba.

Marcelo usava como pretexto a religião para ter acesso à casa das vítimas, e batia na porta acompanhado de uma mulher que dizia ser a a sua esposa. Assim, eles entravam com a prerrogativa de que iriam fazer apenas uma "oração". Lá, enquanto um distraia o morador, o outro aproveitava para acessar outros cômodos da casa e roubava dinheiro, joias, cartões bancários e de crédito.

Com os cartões subtraídos, Marcelo e outros comparsas realizavam compras em lojas e sacavam altos valores em caixas eletrônicos, além de venderem as joias furtadas. As vítimas só percebiam que seus pertences haviam sido subtraídos ao procurá-los horas depois ou quando eram notificadas pelos bancos dos saques e compras indevidas praticadas com os seus cartões.

Contra Marcelo Teixeira, constavam três Mandados de Prisão, pelos crimes de Furto Qualificado, Associação Criminosa e demais crimes previstos no Estatuto do Idoso. Ele ainda possui 8 anotações criminais, por Furto Qualificado e Formação de Quadrilha ou Bando, acumulando 3 condenações.

Denuncie a localização de foragidos da Justiça, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.