Polícia Civil prende falso pastor que furtava residências de idosos

Policiais civis da 21ª DP (Bonsucesso) prenderam, nesta segunda-feira (02), um homem acusado de furto qualificado, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio. Contra ele havia três mandados de prisão pendentes. A captura ocorreu após a equipe receber informações por meio do Disque Denúncia e o Setor de Inteligência da unidade obter a localização do criminoso.

Segundo as investigações, o homem se passava por pastor evangélico para ganhar a confiança das vítimas, em sua maioria idosos. Na companhia de uma mulher, ele pedia acesso às residências das pessoas com o pretexto de fazer uma oração.

Uma vez dentro do imóvel, um dos autores distraía a vítima enquanto o outro se deslocava para os demais cômodos da casa, a fim de praticar os crimes. Eles tinham como costume furtar dinheiro, joias e cartões bancários, que eram usados para efetuar compras em lojas e saques de altos valores em caixas eletrônicos.

As vítimas só percebiam que seus pertences haviam sido subtraídos ao procurá-los horas depois, ou quando eram notificadas pelos bancos dos saques e compras indevidas praticadas com os seus cartões.

Ao obterem a possível localização do criminoso, os agentes fizeram vigilância, até confirmarem a presença dele. No momento da abordagem, o foragido tentou se evadir pelos fundos da casa, mas foi capturado pela equipe da 21ª DP. O autor possui oito anotações criminais por furto qualificado e associação criminosa, acumulando três condenações.