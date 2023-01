Adolescente de 13 anos é baleada enquanto filmava queima de fogos no Rio

Uma adolescente de 13 anos foi atingida por disparos enquanto filmava a queima de fogos de artifício no Humaitá, Zona Sul do Rio, durante os primeiros minutos do ano, no último domingo (01/01).

Identificada como Maria Antônia Castro, a menina estava no apartamento da avó, na rua Capistrano de Abreu, quando foi atingida nas costas por disparos de fuzil. “Eu estava filmando a minha família e fazendo imagens dos fogos para colocar no Instagram", contou a menina, que começou a sentir uma dor nas costas e não percebeu, à princípio, que havia sido baleada.

Ela foi levado ao Hospital Copa D’or, em Copacabana, também na Zona Sul. A jovem já recebeu alta hospitalar e passa bem. A autoria do disparo ainda é desconhecida e há suspeitas de que o tiro tenha vindo do morro Santa Marta, em Botafogo. A 12ª DP (Copacabana) registrou a ocorrência, que foi encaminhada para a 10ª DP (Botafogo).