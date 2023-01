PM anuncia uso de capacetes à prova de bala e câmera frontal

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), anunciou hoje (2) que a corporação receberá capacetes à prova de bala com suporte para câmeras frontais até o final de março de 2023. A medida visa oferecer mais segurança para os policiais que trabalham cuidando da segurança da população.

De acordo com a Secretaria de Estado, os 1342 acessórios de equipamento individual adequado para a entrada dos policiais em comunidades serão distribuídos entre os batalhões, a Coordenação de polícia Pacificadora (CPP) e as unidades pertencentes ao COE - Comando de Operações Especiais.

A aquisição dos equipamentos representam um investimento de R$ 4,5 milhões.

No final do ano passado, a Polícia Militar adquiriu 255 viaturas semiblindadas e 2 ambulâncias blindadas, estas últimas para integrar a frota do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate , equipadas com recurso de um UTI móvel.