Morre o motociclista de 21 anos baleado em São Gonçalo

Jovem foi atingido na madrugada do último sábado (31/12) - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Morreu nesta segunda-feira (02/01) o motociclista baleado enquanto trabalhava no centro de São Gonçalo no último sábado (31/12). Identificado como Matheus de Souza, o jovem de 21 anos estava internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) desde sábado, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

Ele foi atingido por disparos enquanto realizava uma entrega na rua Francisco Marques, durante a madrugada do dia 31. A autoria dos tiros ainda não foi precisada e está sendo investigada pela 72ª DP (Mutuá), que registrou a ocorrência. A motivação do crime também ainda está sendo apurada.

O corpo de Matheus deve ser levado à unidade do Instituto Médico Legal (IML) em Tribobó. Ainda não foi informado quando e onde a vítima será sepultada.