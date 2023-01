Acusado de furto é preso durante o réveillon na Região dos Lagos

Policiais Civis da 132ª DP (Arraial do Cabo) prenderam em flagrante, na manhã de ontem (01), um homem acusado de furto. A vítima teve seu aparelho de telefone furtado enquanto passava o réveillon na Praia do Forte, em Cabo Frio.

De acordo com os agentes, durante a confecção do registro de ocorrência, foi identificada, pelo rastreador do aparelho, a localização do autor em tempo real.

Diante disso, uma equipe policial foi até o local indicado e capturaram o suspeito que, além do aparelho, ainda encontrava-se de posse de diversos outros bens, como cordões, dinheiro e mais aparelhos de telefone celular.

Ao ser interrogado, o detido confessou que tais objetos que estavam em seu poder eram, também, produto de crime. A ação contou com a participação de policiais militares da região.