Bala perdida mata menino de 11 anos no Réveillon na Baixada

Juan Davi de Souza Faria, de 11 anos, foi mais vítima de bala perdida no Rio de Janeiro. A criança foi atingida durante a queima de fogos da virada do ano, na madrugada deste domingo (1º), em Mesquita, na Baixada Fluminense.

De acordo com testemunhas, o menino foi encontrado ferido no chão logo após as comemorações. Ele foi levado à UPA de Edson Passos por familiares, mas não resistiu e morreu.

A Polícia Militar informou que no momento do disparo que atingiu Juan, o 20° BPM (Mesquita) não realizava operações no local.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que segue investigando o caso. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.