Castro diz que vai lutar contra câmeras nas fardas do Bope e Core

Após tomar posse como governador reeleito do estado do Rio de Janeiro, neste domingo (1º), no Palácio Tiradentes, Cláudio Castro afirmou que vai recorrer "até o fim" contra a instalação de câmeras nas fardas de policiais das tropas de elite das polícias Militar e Civil do Rio de Janeiro, Bope e Core.

”Quando o criminoso sabe o planejamento da polícia, a vida do policial fica em risco. Ainda não temos maturidade para tratar de sigilo, até informações em segredo de justiça vazam. Vou lutar judicialmente até a última instância contra a instalação de câmeras nessas unidades”, disse Castro.

O governador informou que o Estado do Rio é ‘radicalmente contra’ a medida, o que contraria decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e uma lei estadual.

As polícias Civil e Militar também informaram ao tribunal que são contra o uso das câmeras nos agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).