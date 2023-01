Preso no Rio foragido por estupro e tentativa de feminicídio em SG

Foragido foi preso no Centro do Rio - Foto: Divulgação

O homem suspeito de estuprar e tentar matar a vizinha na frente da filha dela, na madrugada do Natal (25), no Almerinda, em São Gonçalo, foi preso neste sábado (31).

Carlos Flávio da Silva dos Santos, de 27 anos, tinha um mandado de prisão em aberto e era considerado foragido da justiça. Ele foi detido por agentes do 5ºBPM, na Rua Santo Cristo, no centro do Rio.

Os policiais conseguiram prender o suspeito depois que o avistaram em uma atitude suspeita e demonstrando nervosismo com a presença dos agentes.

Ao ser abordado, o foragido disse achar que tinha um problema com a Justiça. Através de uma consulta, os policiais confirmaram o mandado de prisão e Carlos Flávio recebeu voz de prisão.

A detenção foi registrada na 4ªDP (Praça da República).