Homem é morto a tiros na véspera de Ano Novo em Maricá

Um homem foi assassinado a tiros durante a noite do último sábado (31/12), véspera de Ano Novo, em Ponta Negra, distrito de Maricá. Mais tarde, uma pessoa acusada de ter cometido o crime foi detida pela Polícia Militar.

O crime aconteceu, de acordo com relatos, por volta de 20h, na Rua 147. A vítima estaria andando na via quando foi surpreendida por um grupo de suspeitos em um carro preto, que pararam ao lado do homem e dispararam várias vezes contra ele, segundo os relatos.

Ainda na noite de sábado (31/12), policiais da 6ª Companhia de Maricá obtiveram informações a respeito da placa do carro usado pelos suspeitos e conseguiram localizar o veículo. Um cerco tático foi realizado na região e um suspeito foi detido, junto de outras três pessoas que estavam com ele.

O grupo foi levado para prestar depoimento na 81ª DP (Maricá). O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNSG).