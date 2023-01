Delegacia de Rio Bonito prende traficante acusado de extorsão

O preso é apontado como o atual chefe do tráfico de drogas nas comunidades do Rato Molhado e Jardim Amália - Foto: Divulgação

Agentes da 119ª DP (Rio Bonito) prenderam um homem por extorsão majorada. O preso é apontado como o atual chefe do tráfico de drogas nas comunidades do Rato Molhado e Jardim Amália, atuando como braço direito de um criminoso detido no Complexo de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste do Rio.

Ele é ainda apontado em investigações como o responsável por estabelecer cobrança de taxas para que empresas de internet possam atuar nos locais, além de ser investigado pelo crime de tortura.

O preso foi surpreendido pelos policiais e tentou fugir pela janela, deixando para trás drogas, um carregador de pistola e um rádio transmissor. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.