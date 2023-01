Polícia Civil prende três homens que aplicavam golpe em loja da Zona Sul

Agentes da 14ª DP (Leblon) prenderam três homens em flagrante, neste sábado (31/12), pelos crimes de associação criminosa e tentativa de estelionato. A prisão ocorreu após o proprietário de um estabelecimento comercial, da Zona Sul do Rio, relatar estar sendo vítima de estelionatários, cujas compras estariam sendo pagas através de falsas transferências via pix.

A vítima relatou, ainda, que embora estivesse de posse dos comprovantes, foi verificado pelos contadores da empresa que os valores não estariam entrando na conta. Durante o relato da ocorrência, uma nova compra foi realizada, com as mesmas características, no valor de R$ 600, sendo a entrega agendada para Ipanema, naquela região.

Os agentes da 14ª DP procederam ao local e, no momento em que era concretizada a entrega, realizaram a abordagem, efetuando a captura de três autores. O entregador reconheceu o trio como sendo os mesmos que receberam as quatro compras anteriores, no valor total de R$ 2,8 mil.

Foi apurado que os autores são oriundos das comunidades da Rocinha, na Zona Sul, e Cidade de Deus, na Zona Oeste da capital, possuindo passagens por furto, tráfico e associação para o tráfico.