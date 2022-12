Marido acusado de ameaçar e agredir esposa é detido em Inoã

Um homem acusado de ameaçar e agredir a esposa foi detido em Inoã, distrito do município de Maricá, na noite da última sexta-feira (30/12).

De acordo com relato de testemunhas, o casal vive no loteamento Bosque Fundo e estariam, durante a noite, discutindo sobre uma briga acontecida no dia anterior - quando, afirmam os relatos, o homem chegou a agredir a esposa.

Durante a discussão, o homem pegou uma marreta para ameaçar a esposa. Ele teria chegado a bater com a marreta em partes da estrutura do imóvel, ameaçando derrubá-lo. Agentes do Destacamento de Polícia Ostensiva (DPO) em Inoã foram até o local e levaram o acusado até a 82ª DP (Maricá), que registrou a ocorrência.