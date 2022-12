Família é assaltada no Laranjal; suspeito morre baleado após crime

Um suspeito foi morto após uma troca de tiros com a Polícia no bairro Laranjal, em São Gonçalo. O tiroteio teria acontecido após um assalto na Rua Padre Gabriel. Um grupo de acusados cercou o veículo de uma família por volta das 17h, e chegou a levar o carro antes de serem perseguidos por agentes do 7° BPM (São Gonçalo).

O crime foi registrado por uma câmera de segurança na via; confira o vídeo:

null Arquivo Pessoal

Autor: Arquivo Pessoal

A vítima contou que a família estava indo para a casa de uma familiar que mora no município quando foi surpreendida pelos suspeitos. Moradores do estado de Santa Catarina, eles vieram para São Gonçalo para passar a virada de ano com parentes. No caminho, eles já haviam percebido a presença de um veículo do modelo HR-V, da marca Honda, em atitude suspeita ao longo da via.

Ao passarem pela Rua Padre Gabriel, ao lado do motel Chanceller, eles foram abordados por dois homens armados que saíram do veículo. "Quando a gente percebeu, já tinham cercado nosso carro. Só tive tempo de tirar meu filho de dentro do carro e sair correndo", relata a vítima.

Alguns metros depois do local, a vítima encontrou uma viatura da Polícia e pediu socorro. Ao mesmo tempo, outro carro do 7° BPM passava pela rodovia RJ-106, próximo ao local, e avistou o crime acontecendo.

Ambas as viaturas seguiram o carro dos suspeitos e o veículo roubado, que seguiram em direção ao bairro Vista Alegre. Durante a perseguição, houve uma troca de tiros entre os agentes e os suspeitos. Na altura da Rua Almirante Pena Boto, o veículo roubado colidiu com um carro e os policiais conseguiram alcançar.

Três dos suspeitos conseguiram escapar. Outro deles foi encontrado com graves ferimentos de tiro e morreu no local. Com ele, foi apreendido um simulacro de arma de fogo. A pessoa que estava no outro veículo, atingido pela colisão com o carro roubado, foi encaminhada para o Hospital Estadual Alberto Torres.

A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves), que investiga o caso. A vítima conseguiu recuperar o carro após a ação da Polícia. Porém, apesar de sua família ter saído bem do ocorrido, ela lamenta os danos psicológicos que crimes como esse causam.

"Meu esposo teve um ataque de pânico, precisamos passar numa UPA ainda antes de irmos à delegacia. O psicológico fica abalado, fica uma sensação de impotência. Quando voltamos da delegacia a noite qualquer carro que a gente via 'encostando' já causava um medo", conta a vítima.