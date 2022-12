São Gonçalo Presente apreende drogas com felicitações a 2023

As trouxinhas traziam um adesivo saudando o ano de 2023. - Foto: Divulgação

As trouxinhas traziam um adesivo saudando o ano de 2023. - Foto: Divulgação

Na tarde desta quarta-feira (28/12), agentes do Segurança Presente de São Gonçalo apreenderam 60 pinos de cocaína, 39 pedras de crack, 22 trouxinhas de maconha e prenderam um homem por tráfico de drogas na Rua Porto Alegre, no bairro Trindade.

As pedras de crack traziam a imagem do jogador argentino Messi | Foto: Divulgação

A equipe estava em patrulhamento quando abordaram um homem e um menor em uma motocicleta e os dois demonstraram nervosismo ao ver os policiais. Após revista, o material foi encontrado. As pedras de crack traziam a imagem do jogador argentino Messi, enquanto as trouxinhas traziam um adesivo saudando o ano de 2023.

Foram apreendidos 60 pinos de cocaína, 39 pedras de crack e 22 trouxinhas de maconha | Foto: Divulgação

Os dois acusados foram conduzidos para a 73° DP e, depois, o menor foi encaminhado para a DPCA.