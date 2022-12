Polícia Rodoviária Federal inicia Operação Ano Novo

Com aumento de 25% do efetivo policial em serviço, as ações têm como objetivo principal promover segurança viária - Foto: Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal realiza, a partir desta sexta-feira (30) e até domingo, dia 1º de janeiro de 2023, a Operação Ano Novo 2022. Com aumento de 25% do efetivo policial em serviço, as ações têm como objetivo principal promover segurança viária, com o intuito de reduzir o número de acidentes, mortos e feridos nas rodovias federais do Rio de Janeiro.

Durante este período, o efetivo será reforçado em pontos estratégicos, em locais e horários que, segundo as estatísticas, apresentam maior incidência de acidentes graves e criminalidade.

Além da fiscalização, os policiais farão ações educativas que visam levar educação de trânsito aos usuários das rodovias, com o objetivo de conscientizá-los de atitudes preventivas que podem contribuir para o trânsito mais seguro.

A Operação Ano novo faz parte da Operação Rodovida, que se estende até o carnaval e tem como objetivo a realização de diversas ações integradas com outras instituições, com foco na redução e prevenção de acidentes.

Algumas dicas de segurança:

- Faça revisão preventiva do veículo;

- Planeje a viagem informando-se sobre as distâncias a serem percorridas, condições do tempo, existência de postos de combustíveis e de restaurantes à beira da estrada, bem como pontos de paradas programados para descanso;

- Respeite os limites de velocidade e demais regras de circulação e conduta;

- Faça uso do cinto de segurança;

- Não faça uso indevido dos acostamentos;

- Ultrapasse somente com segurança e em locais permitidos;

- Se beber, não dirija.