Polícia Civil prende suspeito pela morte de duas mulheres na Rocinha

Os corpos foram encontrados nesta quinta-feira (29/12), na comunidade da Rocinha, Zona Sul do Rio - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, nesta sexta-feira (30/12), um homem suspeito do duplo homicídio praticado contra Stephany Alves de Paiva, de 19 anos, e Francisca Analice Ferreira Mendes, de 20. Os corpos foram encontrados nesta quinta-feira (29/12), na comunidade da Rocinha, Zona Sul do Rio.

As vítimas estavam no interior da residência da tia de Stephany e apresentavam diversos ferimentos provocados por instrumento perfuro-cortante. Imediatamente após o crime, os agentes iniciaram diligências e representaram pela prisão temporária do suspeito, companheiro de uma das jovens.

A perícia identificou sangue humano em uma blusa e chinelo utilizados pelo acusado, que pode responder pelos crimes de feminicídio e homicídio. A investigação está em andamento.