Três homens acusados de participação em sequestro de taxista são presos no Rio

Agentes da Delegacia Antissequestro (DAS) prenderam três homens em flagrante, na quarta-feira (28), acusados de participação direta no crime de extorsão mediante sequestro, contra um taxista. Dois dos presos foram localizados e detidos em Vila Isabel, Zona Norte do Rio, e em Bangu, na Zona Oeste. Eles confessaram a participação no crime.

O terceiro, apontado como o líder do grupo, foi capturado em sua residência, no bairro do Engenho Novo, também na Zona Norte, logo após a prática do ato criminoso. De acordo com os agentes, o grupo se encaminhava para bairros da Zona Sul da capital e selecionavam os táxis que iriam embarcar. No caminho, anunciavam o roubo, transferiam a vítima para outro veículo e progrediam para a segunda fase do crime, a extorsão.

Os criminosos acessavam aplicativos bancários e realizavam transferências, via pix, para diversas contas de bancos digitais. Após esgotarem essas transferências, realizavam contatos com os familiares da vítima exigindo mais dinheiro para garantir a libertação.

Outros envolvidos nos crimes também já foram identificados e responderão pela mesma prática.