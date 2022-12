Salão de beleza em São Gonçalo é furtado; 'Vaquinha' online busca amenizar prejuízo

Um salão de beleza no Patronato, em São Gonçalo, foi invadido e teve a maior parte de seus materiais furtada durante a madrugada desta quinta-feira (29). Os proprietários do Studio Úrsula Aguiar estão realizando uma vaquinha online para arrecadar recursos e amenizar o prejuízo causado pelo furto.

Segundo o relato de Úrsula Aguiar, proprietária do espaço, o salão foi encontrado com sinais de invasão pela manhã, na hora em que ela chegava para trabalhar. Os suspeitos teriam entrado pelos fundos, com o auxílio de uma escada, localizada no beco ao lado do estabelecimento.

Cabeleireira encontrou espaço com sinais de invasão quando chegou para trabalhar | Foto: Filipe Aguiar

"Minha mãe chegou para trabalhar e não encontrou nada. Isso é um absurdo. É nosso local de trabalho. A gente estava com agenda cheia pra hoje e pra amanhã. Ia ser o dinheiro do nosso ano novo, o dinheiro de pagar as contas", conta Gabriel Rezende, filho da cabeleireira. O salão de beleza também teve seu abastecimento elétrico prejudicado, já que um dos fios da rede de energia do espaço foi encontrado cortado.

Além do estabelecimento, os suspeitos também entraram em uma residência ao lado. O morador Gabriel Oliveira conta que seu botijão de gás e seu ar condicionado foram furtados durante a madrugada. "O ar condicionado é pesado, então com certeza foi mais de um. Um sozinho não faz", especulou o morador.

A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves), que investiga o caso. Para ajudar a recuperar o estabelecimento e conseguir dinheiro para repor o material furtado, Gabriel decidiu fazer uma vaquinha online. Pessoas interessadas em ajudar podem doar qualquer valor através do link.