Celulares de amigas mortas na Rocinha desaparecem do local do crime

As amigas Ana Alice Mendes, de 20 anos e sua amiga Stefany Paiva ,de 19, foram encontradas mortas com marcas de facadas nesta quinta-feira (29) em uma casa entre as localidades conhecidas como Raiz e Roupa Suja, na Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro.

Familiares das vítimas prestaram depoimento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC ), porém ainda não há informações sobre o que poderia ter motivado o crime. Eles descartam a possibilidade de briga entre elas, por serem amigas de infância, desde quando moravam no Ceará.

O marido de Ana Alice, Antônio Ramos , de 23 anos, também prestou depoimento na DHC e suspeita de uma terceira pessoa envolvida, pois os celulares das vítimas foram levados da cena do crime. Ele diz ter chegado do trabalho por volta de meia-noite e só soube do ocorrido às 4h da madrugada.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da UPP ( Unidade de Polícia Pacificadora ) da Rocinha foram chamados para atender uma ocorrência na localidade Roupa Suja. Ao chegarem ao local, encontraram Ana deitada na cama e Stefany no banheiro, ambas em óbito com marcas de facadas.

A Polícia Civil está investigando o caso.