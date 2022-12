Presa quadrilha que fraudava recarga de cartões do metrô

Policiais civis da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) prenderam nove pessoas em flagrante, nesta quinta-feira (29/11), por estelionato e associação criminosa. Os agentes foram até a estação de metrô da Pavuna, na Zona Norte, para averiguar irregularidades de cambismo, com a venda clandestina de recargas de cartões da concessionária MetrôRio.

A equipe da delegacia vinha investigando fraudes nas recargas, inclusive por meio da análise de imagens da ação dos suspeitos. A apuração apontou um aumento nesse tipo de atividade recentemente, o que motivou a operação desta quinta.

No local, os agentes observaram a movimentação dos criminosos na estação, que foram flagrados realizando a fraude por meio de um dispositivo eletrônico ligado a um aparelho de telefone celular. Três homens foram capturados na própria estação, outros cinco foram detidos em um veículo, tentando deixar o local, e mais um foi encontrado nas imediações.

Segundo a investigação, os usuários pagavam R$ 5 aos criminosos, valor inferior à venda do bilhete pela concessionária. Em seguida, um dos autores liberava a roleta para que a pessoa tivesse acesso à estação. Com o uso do dispositivo eletrônico, a quadrilha burlava o sistema e conseguia recarregar os cartões usados pelos criminosos.

A apuração continua para averiguar a função de cada um dos integrantes, bem como identificar outros envolvidos no esquema. A delegacia apura ainda se há participação de milícias ou facções criminosas na fraude.