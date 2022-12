Amigas são encontradas mortas a facadas na Rocinha

Duas mulheres foram encontradas mortas em uma casa na manhã desta quinta (29), em uma localidade conhecida como Roupa Suja, na Rocinha, Zona Sul do Rio.

Equipes da Unidade de Polícia Pacificadora foram acionadas e encontraram as jovens mortas a facadas. Um dos corpos estava em uma cama e o outro no banheiro. De acordo com policiais, as duas teriam discutido e uma teria assassinado a outra e se matado em seguida. A família não acredita nesta versão.

As jovens, Stefany Paiva, de 19 anos, e Ana Alice Mendes, de 20 anos, nasceram no Ceará e eram amigas de infância. Ana Alice era casada e morava no Rio com o marido, já Stefany havia se mudado há pouco mais de duas semanas para a Rocinha, para morar com uma tia.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).