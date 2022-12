Guardas prendem cambista com ingressos para o Jogo das Estrelas no Maracanã

O caso foi registrado com base no Estatuto do Torcedor - Foto: Divulgação

Guardas do Grupamento de Operações Especiais (GOE) prenderam um cambista de 28 anos em flagrante durante a operação especial para o Jogo das Estrelas, que aconteceu no Estádio do Maracanã, na noite de quarta-feira, dia 28.

Com o homem, os agentes encontraram seis ingressos, no valor de R$40,00 cada, além de R$ 100,00. O cambista foi detido e levado para 18 ª DP (Praça da Bandeira), onde o caso foi registrado com base no Estatuto do Torcedor (Lei 10.671 de 2003).

Ainda durante a operação de ordenamento nos arredores do estádio, uma equipe da 6ª Inspetoria (Madureira) deteve três homens por ameaça e desacato. Os acusados foram levados para a mesma delegacia, onde foi feito o registro. De acordo com os agentes, a confusão se deu por causa de um ambulante que insistia em furar um dos bloqueios montado pela operação.