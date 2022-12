Suspeito de ligação com a milícia é preso em Jacarepaguá

Policiais militares da Corregedoria Geral da PMERJ/8º Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), com apoio do 18º BPM (Jacarepaguá), com base em informações repassadas pelo Disque Denúncia, prenderam no final da tarde desta quarta-feira (28), na Rua Bocaiuva Cunha, na Gardênia Azul, em Jacarepaguá, Zona Este do Rio, Pedro Ernesto Conceição Muniz, de 37 anos. Ele é suspeito ligação com um grupo paramilitar que age na região.

Após receberam informações que relatavam a atividade de milicianos na Comunidade do Favelão, os policiais se depararam com um grupo armado, havendo confronto, tendo as equipes conseguido deter o miliciano de posse de uma Pistola Bersa – 9mm – com numeração suprimida, 01 carregador de pistola com 12 munições, 92 carregadores de fuzil 5.56 e 55 munições de fuzil 5.56.

O suspeito e o material apreendido, foram encaminhados 32ª DP (Taquara), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. Ele foi autuado no Artigo 16 da Lei 10.826/06, permanecendo preso, ficando à disposição da Justiça. Ele também possui anotações criminais nos Artigos, 33, 35, 40 e 288 (Organização Criminosa).

Denuncie a localização de foragidos da Justiça e a localização de grupos paramilitares, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.