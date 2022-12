Polícia Civil prende três homens acusados de integrarem a milícia

Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (28/12), três homens acusados de integrarem a milícia que atua em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. A prisão ocorreu após trabalho de inteligência, investigação e monitoramento da unidade.

Os três foram detidos no momento em que extorquiam comerciantes da região. Com eles, foram apreendidos R$140, além de um revólver, cinco munições, uma capa de colete balístico, duas balaclavas e um coturno. O trio também estava com um veículo roubado.

Os integrantes do grupo paramilitar que atua na localidade são investigados por praticarem diversos crimes, tais como exploração irregular da venda de água e gás e do fornecimento de internet e tv a cabo, parcelamento irregular de solo urbano para fins de construção civil, extorsões a moradores e comerciantes, além de vários homicídios.

Eles foram autuados em flagrante pelos crimes de formação de milícia privada e extorsão majorada pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, além de receptação.