Homem acusado de roubar motoristas de aplicativo é preso no Rio

Um homem de 22 anos acusado de praticar extorsão, roubo e coação contra motoristas de aplicativo no Rio foi preso nesta quarta-feira (28/12), em Campo Grande, Zona Oeste da capital fluminense.

O jovem é acusado de ter realizado, junto com um comparsa, um roubo a um motorista no último dia 2 de dezembro, na Estrada da Cachamorra, também em Campo Grande. Ele teria levado pertences com informações pessoais da vítima, que afirmou ter sido contatada pelo suspeito dias depois.

Agentes da Polícia Civil cumpriram mandado de prisão contra o suspeito nesta quarta (28/12) Divulgação

Autor: Divulgação

O acusado teria voltado a entrar em contato com o motorista dias depois para ameaçá-lo e pedir mais dinheiro. Agentes da 35ª DP (Campo Grande), que investiga o caso, capturaram e cumpriram, nesta quarta, um mandado de prisão preventiva contra o suspeito, que foi reconhecido por uma das vítimas.

Agora, os policiais investigam se o preso, que já foi encaminhado a uma unidade prisional, tem ligação com outros casos similares registrados na região recentemente. A identidade de seu comparsa também está sendo apurada pelos agentes.