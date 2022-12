Confronto armado na Zona Norte do Rio termina com mulher baleada

Vítima teve ferimentos de gravidade moderada e foi levada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro - Foto: Reprodução/Google Maps

Um confronto armado entre suspeitos e seguranças que realizavam a escola de um veículo deixou uma mulher ferida na manhã desta segunda-feira (28/12) em Benfica, Zona Norte do Rio. A vítima foi atingida por um dos disparos enquanto passava pela rua Prefeito Olímpio de Melo.

O tiroteio teria acontecido durante uma tentativa de assalto a um caminhão de carga que estava sendo escoltado pela via. Agentes da 22º BPM (Maré) foram acionados ao local, mas, ao chegarem lá, não localizaram os acusados. Apesar disso, uma moto, suspostamente abandonada no local pelos suspeitos, foi encontrada no trecho.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que também foi acionado, a vítima teve ferimentos moderados e precisou ser internada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro da capital fluminense. Ainda não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde. A 21ª DP (Bonsucesso), que registrou a ocorrência e investiga o caso, espera ouvir a mulher para auxiliar nas buscas pelos suspeitos.