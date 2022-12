Preso acusado de manter mulher em cárcere privado durante 13 dias

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, nesta quarta-feira (28), um homem acusado de manter uma mulher em cárcere privado durante 13 dias. Contra ele foi cumprido mandado de prisão condenatória, expedido pela Justiça, pelos crimes de estupro, sequestro, cárcere privado, ameaça, violência doméstica contra a mulher e constrangimento ilegal.

O crime ocorreu em 2012, no bairro de Campo Grande, Zona Oeste do Rio, onde o autor residia à época dos fatos. A vítima foi mantida em uma jaula, sendo estuprada, agredida e ameaçada durante quase duas semanas, até ser libertada após a prisão em flagrante do autor.

Após trabalho de monitoramento e investigações do Setor de Inteligência, os agentes localizaram o autor no município de Mangaratiba, Costa Verde do estado. Ele estava respondendo pelos crimes em liberdade e, em maio deste ano, foi condenado pela Justiça.