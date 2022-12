Autor de homicídio em Cachoeiras de Macacu é preso em Nova Friburgo

Agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) prenderam, nesta terça-feira (27/12), um homem acusado de homicídio. Contra ele foi cumprido mandado de prisão preventiva, expedido pelo Cartório da 2ª Vara Criminal de Cachoeiras de Macacu.

Após trabalho de monitoramento e informações do Setor de Inteligência, os agentes localizaram o autor no distrito de Conquista, em Nova Friburgo.

O crime foi cometido em 2019. De acordo com os agentes, o acusado e seu irmão atiraram e mataram Breno Marques Rodrigues, e tentaram matar outra pessoa, no município de Cachoeiras de Macacu. As investigações revelaram que o crime foi motivado por uma disputa de território para venda de drogas, naquela região.