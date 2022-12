Empresário é assassinado a tiros no Rio; confira vídeo

Crime foi registrado por câmera de segurança; homem foi alvejado e morreu no local - Foto: Reprodução

Crime foi registrado por câmera de segurança; homem foi alvejado e morreu no local - Foto: Reprodução

Um homem foi assassinado a tiros na noite da última segunda-feira (16/12) na comunidade Beira Rio, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Dois agentes da Polícia Militar e um outro indivíduo foram detidos por acusações de envolvimento no crime.

A vítima foi o empresário Jonas de Oliveira Souto. Em um registro de uma câmera de segurança instalada próximo ao local do crime, ele é visto estacionando seu veículo na rua Francesco Leta quando é surpreendido por passageiros de outro carro, que param ao seu lado e atiram diversas vezes contra ele.

Confira abaixo o registro:

null Reprodução

Autor: Reprodução

Jonas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encontrado por policiais pouco depois. Agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) que apuravam outra ocorrência próximo ao local escutaram o barulho dos disparos e foram ao endereço checar. Antes de chegarem ao ponto, abordaram um veículo que havia passado pela cena de crime e que seguia em alta velocidade em uma via próxima.

No veículo suspeito estavam dois policiais militares - um do Centro de Controle Operacional da Polícia Militar (Cecopom) e o outro do 16º BPM (Olaria) -, assim como um outro homem. Os três foram levados para a 42ª DP (Recreio) e, de lá, para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), onde prestaram depoimentos sobre o caso. Nenhum deles chegou a ser preso.

A DHC registrou a ocorrência e está investigando o crime, que também terá as invetsigações acompanhadas pela 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM).