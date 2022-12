PRF prende mulher transportando drogas na BR-101,em Niterói

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, aproximadamente, sete quilos de maconha e 500 gramas de cocaína dentro de um veículo em Niterói, na BR-101, região metropolitana do Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira (26). Uma pessoa foi detida.

A apreensão do ilícito ocorreu durante uma abordagem para fiscalização do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT/PRF) da Delegacia PRF em Niterói. Ao realizar os procedimentos de identificação veicular e verificação de equipamentos obrigatórios, a equipe sentiu um forte odor de maconha, fato que motivou uma busca no veículo; questionada a condutora do automóvel também demonstrava muita inquietação.

O material ilícito, dez tabletes embalados de maconha e um de cocaína, foi encontrado dentro de um compartimento secreto no painel, totalizando sete quilos da primeira e 500 gramas da segunda. Aos policiais, a mulher declarou que receberia 500 reais para levar a droga de Triagem, no Rio de Janeiro, até a cidade de Maricá-RJ.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária.