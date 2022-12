Responsável por pousada em Niterói é presa por furto de energia elétrica

Policiais civis da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), em conjunto com funcionários da concessionária de energia elétrica, prenderam em flagrante a responsável por uma pousada, no bairro do Itaipu, em Niterói, nesta segunda-feira (26/12). Ela foi autuada pelo crime de furto de energia elétrica.

Com base em informações do Setor de Inteligência, as equipes foram até o endereço e constataram uma ligação clandestina de energia elétrica em um estabelecimento em que funcionava uma vidraçaria e uma pousada.

Durante a ação, os agentes encontraram cabos com a identificação e de propriedade da concessionária, mas o responsável pelo material não estava no local.

O autor foi identificado e contra ele constam anotações criminais por roubo, furto, estupro, receptação e estelionatos. Um procedimento foi instaurado para responsabilizá-lo pelo furto de energia e do material.