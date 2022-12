Suspeito de matar homem e fazer família de refém no Grajaú é preso no Rio

Um dos acusados pela morte de um homem no Grajaú foi preso nesta segunda-feira (26), em Imbariê, Duque de Caxias. Segundo a investigação, Paulo Daniel Alves de Oliveira Lima atirou em Roberto Barbieri quando a vítima tentava impedir o estupro de duas mulheres da família dele.

O crime ocorreu no dia 7 de novembro, quando a família de Roberto foi feita de refém dentro de casa, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Entre 20h30 e 22h30, os criminosos fizeram transferências bancárias, roubaram objetos da casa e tentaram estuprar vítimas.

Barbieri, então, foi morto a tiros quando pediu a Paulo Daniel que um dos criminosos, menor de idade, não molestasse as mulheres. A vítima levou três tiros após luta corporal.

Uma operação na quinta-feira (22) já tinha tentado localizar o suspeito, durante operação no Morro do Sapo e no Corte 8, também em Duque de Caxias.

Paulo Daniel foi preso por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e vai responder pelos crimes de latrocínio, tentativa de estupro, roubo, associação criminosa e corrupção de menores.