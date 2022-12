Em blitz da Operação Lei Seca, traficante foragido há cinco anos é preso em Niterói

Na madrugada do último domingo (25), uma blitz da Operação Lei Seca capturou um traficante foragido desde 2017. A ação aconteceu na Estrada Caetano Monteiro, em Niterói.

Os agentes abordaram um veículo suspeito e após consultarem o sistema, foi constatado que o homem estava foragido há cinco anos e tinha um mandado em aberto por tráfico de drogas. Ele tentou fugir mas foi detido e conduzido para a 76ª DP (Niterói).

Ele havia sido preso em 2013 após uma perseguição com policiais na qual o carro em que estava caiu dentro de um canal. Em 2017, após ter tido o benefício do indulto do Dia das Mães, ele fugiu e desde estão estava foragido.