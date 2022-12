Suspeito acusado de matar homem e manter família refém é preso no Rio

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, nesta segunda-feira (26/12), um homem acusado de envolvimento nos crimes de latrocínio, tentativa de estupro, roubo, associação criminosa e corrupção de menores. Ele foi localizado pelos agentes em Imbariê, Duque de Caxias, com base em investigações e monitoramento do Setor de Inteligência da unidade.

Os crimes foram praticados no dia 7 de novembro deste ano. O autor e outros dois comparsas, sendo um deles adolescente, mantiveram uma família refém, no bairro do Grajaú, Zona Norte do Rio. Na ocasião, os bandidos realizaram transferências bancárias da conta da vítima, levaram bens da residência e tentaram estuprar as duas mulheres que eram mantidas reféns.



A vítima fatal, Roberto Barbieri, tentou intervir para que as mulheres não fossem molestadas e entrou em luta corporal com os criminosos. Ele foi atingido por três disparos de arma de fogo e acabou morrendo.



Desde o dia seguinte ao crime, os agentes realizam diligências para localizar o autor. Na última quinta-feira (22/12), os policiais fizeram uma operação no Morro do Sapo e no Corte 8, também em Caxias, para capturá-lo. Na ação, que contou com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), encontraram um fuzil, carregadores, munições e rádios transmissores.



O adolescente envolvido no crime já havia sido apreendido, no dia 21 de novembro. Ele se apresentou na sede da DHC, onde foi cumprido mandado de busca e apreensão. As diligências continuam para localizar o outro criminoso.