Acusado de abusar sexualmente de cinco crianças é preso no Rio

Acusado de abusar sexualmente de cinco crianças foi preso no Rio - Foto: Reprodução

Foi preso na última sexta-feira (23), um homem acusado de abusar sexualmente de cinco crianças na Taquara, Zona Oeste do Rio, após trabalho de inteligência e monitoramento. Ele foi preso pelo crimes de estupro de vulnerável e produção e armazenamento de cenas de abuso sexual infantojuvenil.

As investigações dos policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) informam que ao menos cinco crianças e de manter armazenado material pornográfico contendo imagens de abuso sexual infantojuvenil. Ele também gravava as cenas dos abusos cometidos, sendo uma das vítimas seu primo, de 13 anos.