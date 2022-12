Tite é roubado e escuta reclamações sobre a Copa, no Rio

O ex-treinador da seleção brasileira de futebol, Tite, foi assaltado na manhã deste sábado enquanto caminhava pela Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Para piorar, ele ainda ouviu reclamações sobre a eliminação do Brasil na Copa do Mundo.

Segundo o colunista Anselmo Gois, de O Globo, o homem roubou um cordão usado por Tite e depois reclamou do jogo entre Brasil e Croácia que terminou com a eliminação brasileira nos pênaltis.

Logo após a Copa do Mundo, Tite se dirigiu ao Rio de Janeiro junto de sua família, assim como fez em 2018, após a eliminação na Copa para a Bélgica.