PM prende acusado de tráfico e aprende drogas em São Gonçalo

Um homem acusado de tráfico de drogas foi preso e entorpecentes apreendidos, no fim da tarde dessa sexta-feira (23), durante operação de repressão ao tráfico de drogas feita por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), no Jardim Mirtiambi, em SG.

A equipe fazia patrulhamento pela referida região, quando avistou na Rua Júpiter, dois homens em atitude suspeita em uma motocicleta vermelha e branca. Os ocupantes do veículo tentaram fugir, mas um deles foi localizado com uma mochila contendo 53 pedras de crak, 174 pinos de cocaína e 98 tabletes de maconha. O Flagrante foi registrado na 74ªDP (Alcântara).