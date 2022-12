Polícia investiga execução do tráfico no J. Catarina, em São Gonçalo

Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) investigam o caso da execução de um homem de 45 anos, na manhã da última quinta-feira (22) na Rua Leão Gambeta, no Jardim Catarina, em SG. Segundo as investigações, a vítima trabalharia com entregas a domicílio e teria sido morta a tiros após chegar ao local, em um veículo particular e deixar uma encomenda em uma residência do local.

Segundo informações chegadas à polícia, um integrante do tráfico no local teria executado a vítima após ele efetuar a entrega e se preparar para deixar o local em seu carro de passeio particular, estacionado próximo de uma barricada montada pelos criminosos para tentar dificultar as ações policiais naquela região.