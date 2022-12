Tentativa de assalto em estacionamento de mercado termina com PM reformado baleado

Um subtenente da Polícia Militar reformado foi baleado, durante uma tentativa de assalto, no início da tarde desta sexta-feira (23), no estacionamento de um supermercado, em Neves, São Gonçalo.

De acordo com informações preliminares, o policial foi surpreendido por dois criminosos em uma motocicleta. Houve confronto e o policial acabou ferido.

No local, mancha de sangue e projétil ilustram o crime | Foto: Layla Mussi

O PM foi socorrido pelos Bombeiros e encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca. Seu estado de saúde é grave. A direção da unidade informou que o paciente deu entrada hoje no hospital, em estado grave. Apresenta perfurações por arma de fogo na região do tórax. Entrou com sinais de choque, mas respondeu bem aos primeiros cuidados.

Um dos criminosos também foi ferido, segundo testemunhas, mas fugiu do local.

No estacionamento do supermercado a cena do crime está isolada para o trabalho da perícia criminal. O caso será registrado na 73°DP (Neves).