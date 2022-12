'Homem-Aranha do crime' é preso após invadir apartamento no Rio

Policiais militares do 6ºBPM (Tijuca) prenderam, na manhã desta sexta-feira (23), no Rio, Alexandre dos Santos Silva, que ficou conhecido como o 'Homem-Aranha do crime' após ser acusado de cometer furtos em apartamentos na Grande Tijuca. O 'homem-aranha' foi detido no Grajaú quando tentava invadir mais um apartamento.

Segundo informações, no momento da prisão, em flagrante, o acusado estava em posse de um notebook furtado. Alexandre já teria repetido o crime mais de 20 vezes na região, sempre da mesma forma, escalando os prédios e invadindo os imóveis através das varandas enquanto os proprietários dormiam.

Contra Alexandre existia um mandado de prisão expedido pela 34ª Vara Criminal. O acusado tem outras 10 passagens pela polícia.

Levado para 19ªDP, Alexandre foi autuado pelos crimes de invasão e roubo.