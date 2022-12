Polícia intercepta 'bonde', mata dois, e impede roubos na BR-101, em São Gonçalo

A ação da Polícia Civil, através da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), foi montada após troca de informações com o Serviço Reservado (P2) do 7ºBPM (São Gonçalo) - Foto: Divulgação

Apontados pela polícia como chefe do tráfico na Comunidade do Pombal e gerente geral do tráfico no Morro do Feijão, Marcos Aurélio dos Santos Freitas, o Marcola, e Júlio César Vieira de Oliveira, o 2D, respectivamente, morreram na noite desta quinta-feira (22), após entrarem em confronto com policiais civis nos arredores do Morro do Feijão, no Patronato, São Gonçalo. Outros dois homens foram presos.

A ação da Polícia Civil, através da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), foi montada após troca de informações com o Serviço Reservado (P2) do 7ºBPM (São Gonçalo). Os agentes descobriram que bandidos sairiam da comunidade do Feijão para cometer roubos na Rodovia Niterói x Manilha (BR-101).

Ao perceber um veículo suspeito saindo da comunidade, os policiais deram ordem de parada, que não foi obedecida. Em seguida, os ocupantes do carro atiraram contra os policiais, acertando a viatura. Houve troca de tiros até que o carro colidiu na via.

Ao chegaram no carro, os policiais confirmaram a presença de Marcola e 2D, que já estavam mortos. Outros dois homens, que seriam seguranças dos traficantes mortos, foram presos. Com o grupo, a polícia apreendeu três pistolas, munições, carregadores, rádios de comunicação, drogas e anotações.

Segundo informações da polícia, os bandidos sairiam do Feijão e se encontrariam com outros bandidos no Morro da Jaqueira, na região do Porto Novo, seguindo depois para a BR-101, onde cometeriam os roubos.