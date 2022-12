Pedreiro suspeito de matar empresário francês a marteladas é preso no Rio

O crime aconteceu no dia 28 de agosto - Foto: Divulgação

O crime aconteceu no dia 28 de agosto - Foto: Divulgação

A Polícia Civil do Rio prendeu, nesta quinta-feira (22), um pedreiro suspeito de participar da morte do empresário francês Rodolphe Jean-Claude Maurice Joly, de 25 anos. O sujeito, identificado como Thiago Mariano dos Santos Monteiro, foi localizado em Campo Grande, e era um dos pedreiros contratados para reformar uma casa recém comprada pelo jovem - local em que ele foi morto.

O empresário francês queria transformar a residência em uma pousada, situada na Barra de Guaratiba, mas acabou sendo roubado e morto pela equipe da obra. O crime aconteceu no dia 28 de agosto e, de acordo com a Polícia, Thiago foi contratado por um falso engenheiro chamado Alessandro de Azevedo, que ainda continua foragido.

De acordo com o delegado Leandro Costa, assistente da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), Rodolphe viajava por diversos países havia alguns meses, quando conheceu o Brasil e decidiu-se instalar no Rio. Ele viu o anúncio feito por Alessandro, que usou um registro roubado do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), e caiu na mentira. A investigação segue sendo feita.