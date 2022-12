Delegacia de homicídios segue em busca de holandesa desaparecida no Rio

Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense realizaram uma busca a fim de descobrir o paradeiro de Britt Bloom, uma holandesa de 36 anos que está desaparecida há doze dias no Rio. Ela foi vista pela última vez saindo de sua casa em João de Meriti, no dia 10 de dezembro.

Os profissionais fizeram uma perícia na residência de Britt e conseguiram arrecadar material para análise. De acordo com a polícia, foram recolhidos documentos eletrônicos que podem ajudá-los a refazer os passos da holandesa antes do desaparecimento.

Britt nasceu em Amsterdã e está no Brasil há mais de 14 anos, morando no bairro Jardim Paraíso. Segundo a investigação, ela teria ido a uma festa no dia 10 em Coelho Neto (Zona Norte do Rio), mas sumiu antes de chegar no local.

Um amigo da holandesa contou que Britt até chegou a mandar uma mensagem para uma amiga, dizendo que iria se atrasar, pois resolveria um assunto de trabalho e que seria "coisa rápida". No entanto, ela não foi mais vista e os conhecidos passaram a procurá-la desde então.

O último registro de visualização de mensagens da holandesa foi na tarde do dia 11 de dezembro, às 17h, mas não teve resposta. O amigo de Britt estranhou a demora. "Às vezes, ela saía de casa, ficava uns dias, mas sempre avisava onde estava. Não é comum ela sair sem informar para onde vai", conta um entregador de 35 anos.

A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) informou que um amigo da holandesa chegou a fazer um registro de ocorrência de desaparecimento pela internet. Mas, o registro foi feito incompleto.