Polícia Civil prende integrante da milícia de "Tandera"

Agentes da 55ª DP (Queimados) prenderam, nesta quarta-feira (21/12), um homem, de 29 anos, apontado como comparsa e integrante da milícia comandada por Danilo Dias Lima, o "Tandera". Ele foi localizado no bairro Jardim Alzira, em Queimados, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, o criminoso já havia sido preso, em 2016, durante uma operação policial.

Os agentes investigavam informações sobre a atuação de milicianos em Queimados. Os policiais descobriram que o criminoso visitaria a namorada, realizaram diligências, localizaram e o prenderam. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva.

De acordo com as investigações, após a prisão de outro miliciano do grupo, em novembro do ano passado, o criminoso passou a dominar comunidades de Cabuçu, Aliança, Valverde, Palhada e outros bairros de Nova Iguaçu. Ele também responde a inquéritos por homicídio, roubo, organização criminosa, receptação e extorsão.