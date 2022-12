Polícia prende mulheres acusadas de aplicar golpe do falso consignado em SG

Seis mulheres acusadas de envolvimento em um esquema de estelionato em São Gonçalo foram presas, na última terça-feira (20/12), por agentes da 73ª DP (Neves).

De acordo com as denúncias, o grupo agia oferecendo empréstimos consignados falsos a pessoas idosas por telefone. A maior parte das vítimas eram aposentados e pensionistas de outros estados, que eram induzidos ao erro durante a contratação do serviço fraudulento.

Depois, as vítimas eram levados a transferir valores para a conta bancária das suspeitas, acreditando estarem realizando alguma forma de pagamento para cancelamento do contrato. A Polícia estima que a ação movimentava cerca de R$ 1,5 mi por semana. O grupo agia em uma espécie de “central telefônica” que funcionava no quinto andar do Centro Empresarial conhecido como Prédio 1000, na rua Coronel Serrado, no Zé Garoto.

Os policiais da 73ª DP foram até o local para apurar o esquema, que já estava sendo investigado há algum tempo pelo núcleo antifraudes e anti-lavagem de dinheiro da unidade, a única delegacia do município com um núcleo dedicado a crimes do tipo. Ao chegarem lá, os agentes encontraram a "central" da associação criminosa em pleno funcionamento.

Além das seis mulheres presas em flagrante, a ação também apreendeu computadores, telefones e cadernos com informações das vítimas. O material foi levado para a Delegacia.