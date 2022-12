Suspeito de abusar sexualmente da filha de 3 anos é preso no Rio

Nesta terça (20), um homem que não teve a identidade divulgada foi preso acusado de abusar sexualmente da própria filha de 3 anos. Os agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu cumpriram o mandado de prisão de estupro de vulnerável e prenderam o suspeito no bairro de Pilares, Zona Norte do Rio.

A criança havia sido hospitalizada em outubro desse ano em estado grave. Os familiares da menina fizeram a denuncia de que ela teria sido vítima de um estupro praticado pelo pai. Ao ver a repercussão do caso nas redes sociais, o suspeito teria fugido com a criança e a mãe, mas com a investigação em andamento, se apresentou na delegacia com um advogado e afirmou ser inocente.

A delegada Mônica Areal, titular da Deam de Nova Iguaçu concluiu que ele era o responsável pelos abusos sexuais que a criança sofria.

Nesta terça (20), os policiais monitoraram um encontro ente ele e a namorada no bairro de Pilares. Ele foi preso e encaminhado à Deam.