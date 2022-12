Após confronto com a PM, um suspeito morre e mulher fica ferida em Niterói

Nesta terça-feira (20), os policiais do 12ºBPM (Niterói) receberam uma denúncia sobre acusado que estariam promovendo um evento em um sítio na Estrada Frei Orlando, em Piratininga, Niterói.

Chegando ao local, os agentes se depararam com três suspeitos armados que começaram a efetuar disparos contra os policiais, um deles atingindo o colete do Capitão Ramos. Ao fim do confronto um dos suspeitos foi encontrado caído no chão, sem vida e com ele foram apreendidos um revólver calibre 38, uma carabina calibre 40, um rádio transmissor e farta quantidade de entorpecentes.

A segunda suspeita encontrada após o confronto era uma mulher, que estava com ferimentos e foi encaminhada ao Hospital Estadual Azevedo Lima para atendimento médico. A ocorrência está em andamento.