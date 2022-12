Polícia Civil prende acusado foragido na Zona Oeste do Rio

Policiais civis da 36ª DP (Santa Cruz prenderam, na tarde desta terça-feira (20), o acusado foragido, Antônio Marcos dos Santos Souza. A prisão aconteceu na Rua Atilio Cirauco, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro, por volta das 13h.

De acordo com a Polícia, ele recebeu ajuda da sua atual companheira para se esconder. Desde setembro de 2022, Antônio Marcos estava foragido por descumprir as medidas impostas para uma possível progressão da pena. O acusado possui uma extensa ficha criminal por prática de roubos em áreas diversas da capital do estado.

Após a prisão, Antônio foi levado para 36ª DP (Santa Cruz), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. Ele foi encaminhado a uma unidade prisional e ficará à disposição da Justiça.

Denuncie a localização de foragidos da Justiça, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ