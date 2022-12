Suspeito é baleado em troca de tiros com PMs na Engenhoca, Niterói

Um suspeito de 23 anos foi baleado após trocar tiros com agentes do 12ºBPM na Travessa Otto, na Engenhoca, Niterói, na tarde desta segunda-feira (19).

O caso ocorreu após transeuntes informarem aos policias que realizavam patrulhamento na Avenida João Brasil que suspeitos de uma comunidade estariam cometendo roubos em uma via próxima.

Ao chegarem no local, os PMs se depararam com cinco suspeitos, que trocaram tiros com os agentes após uma tentativa de abordagem.

Depois que o confronto terminou, os policiais encontraram um dos acusados baleado, em posse de uma pistola e um rádio transmissor. Ele não possui antecedentes criminais.